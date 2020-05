Fase 2 Mandelli (Fi), 'pubblicazione dl in Gazzetta ufficiale non diventi epopea'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Sulla pubblicazione del decreto rilancio in Gazzetta ufficiale ci auguriamo di non dover assistere all'ennesima epopea infinita, così come già avvenuto con altri provvedimenti durante la 'fase 1'. Gli interventi previsti nel dl, peraltro ampiamente insufficienti, si sono già fatti attendere troppo”. Lo afferma il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Andrea Mandelli.

“Il ministro Gualtieri -aggiunge- ha annunciato che subito dopo la pubblicazione in Gazzetta partirà la seconda tranche di 600 euro per i lavoratori autonomi: altre lungaggini non sono ammesse. E, senza polemica, ci piacerebbe poter leggere nero su bianco le rassicurazioni date dal Mef sulla cancellazione definitiva del saldo e acconto Irap di giugno”.