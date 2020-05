Fase 2: in Cdm oggi anche dl quadro, poi nuovo Dpcm**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, oggi in Consiglio dei ministri dovrebbe approdare anche un decreto legge quadro -di soli 3 articoli- che disegnerà un contesto, nazionale, entro il quale le Regioni dovranno orientarsi. Nel dl, ad esempio, è fatto divieto di spostamenti "in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute", si legge nella bozza che l'Adnkronos ha visionato. Al dl quadro dovrebbe poi seguire un nuovo Dpcm, che probabilmente verrà varato tra stasera o, più probabilmente, domani.