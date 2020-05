Fase 2: Biancofiore, 'prolungare stagione turistica a fine settembre'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Proporrò fra i vari emendamenti nel Dl cosiddetto 'Rilancio', un emendamento propedeutico a qualsiasi proposta per supportare e salvaguardare il settore turistico italiano: allungare la stagione a fine settembre. Seguendo l’esempio del calcio che è un’altra risorsa economica fondamentale per il nostro Paese". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia e membro del coordinamento nazionale del movimento.

"E trasecolo innanzi al fatto -aggiunge- che il governo e in particolare il ministro delegato Franceschini non ci abbia pensato considerato che in genere la stagione turistica italiana di massa si conclude a fine agosto. E’ la cosa prioritaria e più sensata se si vuole salvare la stagione turistica: recuperare il mese perso a maggio con settembre, mese spettacolare in Italia dal punto di vista climatico".

"Ovvio che bisognerà riflettere sulla riapertura delle scuole ad ottobre così com’era in passato e magari chiudere le fabbriche -qualora chiudessero quest’anno- da dopo ferragosto. Il turismo si sbracciano tutti nel ricordare che rappresenta oltre il 13 % del nostro Pil, ergo -conclude Biancofiore- per recuperarne una parte dobbiamo dare fondo a tutta la fantasia, la creatività e il buon senso italico".