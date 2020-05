Ambiente: Starace, 'Italia superpotenza su economia circolare, manca consapevolezza'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Siamo una superpotenza se si guarda alle new economy, alle rinnovabili e all'economia circolare. L'Italia è una superpotenza per quanto riguarda l'economia circolare. Il nostro handicap è non avere questa mancanza di consapevolezza". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace, nel corso dei 'Symbola Talks l'Italia che verrà' con il presidente della Fondazioen Symbola.