Fase 2: Sangalli, 'bene eliminazione clausole salvaguardia ma fare di più'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Bene aver evitato l'aumento automatico dell’IVA così come l’IRAP di giugno. Bene come abbiamo chiesto i primi indennizzi a fondo perduto. Ma serve subito più liquidità vera per le imprese che ancora non c’è. Più risorse a fondo perduto. Più contributi per la filiera del turismo, della ristorazione e per i negozi che devono riaprire. Più tempo per pagare le scadenze fiscali". E’ il commento del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, all’indomani del Consiglio dei Ministri sul Decreto Rilancio. "La crisi è di proporzioni mai viste occorre un’azione più forte e strategica per un vero rilancio del Paese", sottolinea Sangalli.