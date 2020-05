Università: Cattolica, da lunedì al via online Open week per presentare corsi laurea (2)

(Adnkronos) - Come spiegherà il pro rettore vicario dell’ateneo Antonella Sciarrone Alibrandi che venerdì 15 maggio alle 16 anticiperà l’apertura delle porte virtuali dell’Ateneo con l’evento Aspettando l’#OpenWeekUnicatt. In dialogo con il direttore Offerta formativa, promozione, orientamento e tutorato, Michele Faldi, racconterà l’Università Cattolica e le nuove linee guida dell’Ateneo per far fronte alla Fase 2 dell’emergenza sanitaria, tra cui il nuovo piano #eCatt una modalità di didattica integrata tra fruizione tradizionale delle lezioni, con presenza in aula di studenti e docenti, e diffusione digitale che permetterà di intraprendere e proseguire al meglio il corso di studi anche da remoto.

"In un momento in cui non sono possibili le tradizionali attività di presentazione dell’offerta formativa in presenza, la Cattolica rilancia offrendo agli studenti degli ultimi anni delle superiori un’iniziativa di orientamento di ampio respiro per aiutarli a scegliere il loro percorso universitario seguendo le proprie inclinazioni ma nella consapevolezza delle attuali dinamiche della realtà", osserva Sciarrone Alibrandi.

Lunedì 18 maggio si entra nel vivo dell’Open Week con la presentazione alle 14.30 delle facoltà. S’inizia con Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, si prosegue martedì 19 maggio con Scienze politiche e sociali, mercoledì 20 maggio è la volta di Giurisprudenza, giovedì 21 maggio sale sul palco Psicologia, venerdì 22 maggio si continua con Scienze matematiche, fisiche e naturali, sabato 23 maggio si va avanti con Scienze linguistiche e letterature straniere.