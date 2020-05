Terna: Ferraris, 'risultati positivi, ruolo strategico in transizione'**

Roma, (Adnkronos) - "I positivi risultati del primo trimestre dell’anno sono frutto del costante processo di accelerazione degli investimenti del Gruppo, a testimonianza del ruolo strategico di Terna nel processo di transizione energetica in atto nel nostro Paese verso la piena integrazione delle fonti rinnovabili". Così in una nota Luigi Ferraris, l'ad e direttore generale di Terna commentando i risultati del primo trimestre. "Persone, innovazione, digitalizzazione e attenzione ai territori in un’ottica di dialogo e ascolto, continuano a essere gli elementi portanti di un Piano Strategico che pone al centro di tutte le azioni manageriali una rete elettrica sempre più sicura, efficiente e sostenibile al servizio del Paese e delle comunità territoriali", sottolinea.