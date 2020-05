Fase2: Conte, nuovo dpcm? 'Da domani al lavoro, decreto legge soluzione migliore'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Siamo stati immersi nel dl" rilancio, "rapiti dalla fatica, da domani inizieremo a lavorare al nuovo decreto" sul contenimento del Covid-19 "visto che le misure scadono il 18 maggio. Non l'ho ancora detto, ma proporrò ai ministri di adottare un decreto legge" e non il tradizionale Dpcm, "sarebbe la soluzione migliore per coinvolgere di più il Parlamento, anche perché siamo in una fase di allentamento, siamo usciti dalla fase più acuta, avremo modo" di agire con un dl. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa sul dl rilancio.