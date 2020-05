Fase 2: Orsini, 'taglio Irap misura fondamentale' (2)

(Adnkronos) - Per finanziarie il taglio dell'Irap, spiega il vicepresidente designato di Confindustria, bisogna "ricorrere a tutte le risorse europee, a partire da quelle destinate alle spese sanitarie, in modo da liberare spazi nel bilancio italiano e recuperare risorse da destinare a politiche industriali. Eliminare l’Irap, comunque, non vuol dire, sottrarre risorse alla sanità, si possono prevedere diverse fonti di finanziamento che sostengano le Regioni".

Nel decreto Rilancio "uno degli interventi che ritengo molto importante approvare subito è quello dell’Ecobonus e Sisma Bonus, manovra che aiuterebbe il mondo dell’edilizia, che ad oggi vale il 25% del Pil. Devono essere saldati i debiti della pubblica amministrazione. Per spingere i consumi, sarebbe opportuno detassare gli aiuti o le integrazioni alla Cig che gli imprenditori stanno volontariamente erogando ai propri dipendenti. In generale, dobbiamo sostenere le imprese perché sono quelle che creano lavoro", conclude.