Fase 2: Orsini, 'taglio Irap misura fondamentale'

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Il taglio dell’Irap alle imprese "è ciò che serve in questo momento. La proposta più immediata, senza interventi a pioggia. È semplice ed automatica e si toglierebbe pure un adempimento. Abolirla è giusto eticamente, perché così si sostengono le imprese che finora hanno pagato le tasse". Lo afferma Emanuele Orsini, nella squadra di Carlo Bonomi, numero uno designato di Confindustria, come vice presidente con la delega al Credito, finanza e fisco, in un'intervista al Sole 24 Ore. "Sto ricevendo telefonate da imprenditori preoccupatissimi", continua Orsini. "Non si può andare avanti così, con la politica degli annunci. Dei miliardi contenuti nei decreti abbiamo visto ben poco o nulla, affossati dalla burocrazia. Noi imprenditori abbiamo bisogno di tempi certi, chiarezza delle regole, operatività immediata".

Nel decreto Rilancio "ci attendiamo che non vi siano vincoli e calcoli che le imprese debbano fare per sapere se devono o meno versare il saldo e l’acconto Irap del prossimo giugno. Ci attendiamo che le risorse messe in campo per il sostegno alle imprese siano distribuite in maniera equa tra soggetti con diverse classi di fatturato. Il nostro auspicio è, ovviamente, una riforma strutturale della tassazione delle imprese e del sistema fiscale".