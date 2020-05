Fase 2: Cannata (Mts), 'per prossimo Btp Italia assicurare clima di fiducia'

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - "La nuova emissione di Btp Italia mira a stimolare quella domanda retail che nel tempo si era un po' affievolita, anche per il livello estremamente basso dei rendimenti. Nei momenti di maggiori controversie gli investimenti italiani non sono diversi da quelli stranieri" e sono scoraggiati "se ciò avviene in un clima di polemica". Lo ha detto Maria Cannata, presidente di Mts, il Mercato telematico dei titoli di Stato, intervenendo su Class Cbnc.

"E' stato visto in occasione dell'emissione del Btp Italia alla fine del 2018, che andò piuttosto male, a causa delle polemiche con la Commissione europea sulla legge di Bilancio", che "non avevano solo allontanato gli investitori esteri, ma anche gli investitori italiani. Il problema di assicurare la fiducia e di muoversi in un contesto di dialogo e non di polemica è molto importante. Gli umori del pubblico italiano non sono diversi da quelli del pubblico straniero", ha aggiunto.