Coronavirus: da domani 'La via dei Librai' a Palermo, edizione sul web con Auci e Hornby

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - Si arricchisce di altri due appuntamenti la quinta edizione della manifestazione che sarà al momento solo online da domani al 27 aprile. Ogni giorno apertura alle 9 con i contributi di biblioteche, musei ed enti culturali. Poi toccherà ad autori, editori, librai e scrittori. In programma anche le letture pomeridiane e serali e uno spazio per bambini. Gli eventi clou alle 19, in diretta, gli altri in streaming. Sono Simonetta Agnello Hornby e Pamela Villoresi le sorprese finali del cartellone della quinta edizione della via dei librai che inizierà domani con il saluto inaugurale dell’Assessore alle Culture, Adham Darawsha per concludersi lunedì 27. La scrittrice palermitana si collegherà sabato 25 alle 19 da Londra per un incontro con il sindaco Leoluca Orlando, al quale parteciperanno anche imprenditori e operatori del settore del turismo e dei viaggi: al centro della conversazione La prospettiva internazionale di una identità culturale a partire dal libro e della lettura.

Domenica 26 aprile, invece, Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo, discuterà con la giornalista Elvira Terranova, de La città internazionale e il senso della comunità oggi. Uno sguardo al femminile, a moderare il dibattito sarà Roberto Leone. Questi appuntamenti completano il cartellone della via dei librai 2020 che vivrà il suo momento clou nella giornata di apertura giovedì 23 con l’intervento di Stefania Auci, autrice dei Leoni di Sicilia, il caso letterario del 2019, ancora oggi presente nelle classifiche di vendita nazionali che dialogherà con la giornalista Adnkronos Elvira Terranova. Il 24 invece la presentazione del libro Futuro. Politiche per un diverso presente di Maurizio Carta che dialogherà con Piero Longo, Gianfranco Marrone e Adriano Le Moli. Modererà Guido Santoro.