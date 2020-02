Vitalizi: D'Incà, 'cittadini per taglio, è questione di equità sociale'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Un privilegio uscito dalla porta che potrebbe rientrare dalla finestra. Domani andremo in piazza per accogliere lo scontento dei cittadini che vogliono il taglio. È una questione di equità sociale". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà, ai microfoni di Radio anch'io.

"Auguro a me stesso, come cittadino prima che come ministro, che la Commissione Contenziosa, possa esprimere un giudizio basato sulla volontà popolare che vuole l'abolizione di questo iniquo privilegio", ha aggiunto il ministro.