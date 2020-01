Regionali: Rosato, 'liste Iv con Calenda e +Europa'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Con Calenda lavoriamo insieme per le prossime regionali, in Puglia, Veneto, Toscana, Marche e Campania”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Ettore Rosato, deputato di Italia Viva e vicepresidente della Camera.

C'è già una lista comune? “Studieremo insieme le modalità. Credo che ci sarà anche Più Europa, con cui stiamo dialogando per lavorare insieme”. E i 5S? “Staranno lavorando col Pd, con cui speriamo di trovare delle intese a cominciare dalla Puglia”.

Il Pd lì ha già un candidato: Michele Emiliano. “Ma no, questa è una fase interlocutoria”. Voi avete già un candidato per la Puglia? “Si, ma non vi dico il nome - ha detto Rosato a Rai Radio1 - sarà una sorpresa”.