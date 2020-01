Real Estate: Prelios, investimenti a 11,7 mld in Italia (+40%), record Milano

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Il mercato italiano degli investimenti corporate, ovvero quelli non residenziali, ha registrato 11,7 miliardi di investimenti nel 2019, con una crescita del 40,6% rispetto al 2018. Superato il massimo storico di 11,1 miliardi del 2017, il record spetta a Milano per un valore di 4,3 miliardi (+51,7% rispetto al 2018) trainato soprattutto dal settore uffici, dove gli investimenti sono stati pari a 3,5 miliardi, il valore più alto negli ultimi 8 anni. Come riporta l’ultimo Prelios Group Market Research, in Italia gli uffici sono "l’asset class più richiesta dagli investitori" con 5 miliardi di investimenti, mentre il comparto alberghiero ha registrato investimenti per 2,9 mld, quattro volte superiore al volume registrato nel 2018. E' in espansione anche il mercato di Roma che registra un volume complessivo delle compravendite a 1,8 miliardi.

Il settore retail ha subito una battuta di arresto registrando 1,6 miliardi in operazioni, in calo del -29,4% rispetto al 2018. Si registrano comunque segnali positivi dai comparti outlet e high street. Bene anche il settore della logistica che ha totalizzato 1,4 miliardi (+44,8%). Sud fanalino di coda: il volume di investimenti si ferma a 300 milioni.

I capitali investiti in Italia continuano ad essere prevalentemente stranieri per il 78%, pari a 9,1 miliardi, di cui un terzo provenienti da società immobiliari e fondi private equity americani. Nel vecchio continente i flussi più importanti sono giunti dalla Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera mentre in Asia i capitali principali sono arrivati da Singapore e dalla Corea del Sud. Il 22% dei flussi invece è stato domestico i cui protagonisti del mercato sono stati i fondi immobiliari di diritto italiano.