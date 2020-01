Mafia: arresti Messina, in manette anche un insospettabile notaio**

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - C'è anche un insospettabile notaio tra le 94 persone arrestate all'alba di oggi da Guardia di Finanza e Carabinieri nel messinese. Il notaio è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo l'accusa avrebbe compilato falsi atti per far risultare acquisiti per usucapione una serie di terreni per poi chiedere i contributi Ue. Tra i 46 finiti ai domiciliari, ci sono anche una decina di dipendenti dei Centri di assistenza agricola.