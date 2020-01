Ubi: raggiunta intesa con sindacati, 150 assunzioni e 300 uscite volontarie (2)

(Adnkronos) - "Pur ribadendo la nostra perplessità di fronte all'emorragia di personale che continua ad interessare il settore, nonostante la situazione economica e di redditività decisamente in miglioramento, vogliamo sottolineare - commenta la segretaria nazionale con delega per il gruppo Ubi Sabrina Brezzo - come sia prioritario continuare ad impegnarci per invertire la rotta ed investire nella effettiva valorizzazione del patrimonio umano, primo ed indispensabile asset delle aziende del credito. Un obiettivo questo fondamentale anche in vista dell'atteso nuovo piano industriale del gruppo Ubi".

E' positivo, aggiunge Giuseppe Cassella, segretario responsabile della First Cisl del gruppo Ubi, "che ancora una volta sia stato affermato il principio che alle uscite per pensionamento o per accesso al Fondo di solidarietà debba sempre corrispondere la creazione di nuova occupazione".

In questa occasione, tra l’altro, il tasso di sostituzione, sottolinea, "è di un ingresso ogni due uscite, un miglioramento evidente rispetto ai precedenti accordi, nei quali si prevedeva una assunzione ogni tre esodati/pensionati. Per questo il nostro giudizio è positivo".