Migranti: Lapo Elkann, 'Salvini non mi piace, suo comportamento dissolutivo'**

Palermo, 10 ott. (Adnkronos) - "Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni". Così Lapo Elkann, a Palermo, per la firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana.