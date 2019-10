Telefonia: inventore microchip, 'Uso la tecnologia per il bene di tutti' (2)

(AdnKronos) - "Noi abbiamo inventato il touchpad e il touchscreen, e ho capito subito che il touchscreen poteva essere usato nei telefonini portatili con grande vantaggio - dice ancora l'inventore del microchip- Quando i telefoni sono arrivati a un certo livello di intelligenza, agli inizi degli anni 2000, andavo in giro a presentare touchscreen alla Nokia e alla Motorola, e ad altri, facendo vedere che con il touchscreen si potevano ottenere grandi risultati. nessuno lo voleva. Per cinque anni siamo andati in giro e ci ridevano dietro, non ci credeva nessuno. Poi siamo arrivati alle Apple".

"Quando abbiamo fatto vedere touchscreen a Steve Jobs, lui lo voleva ma non voleva spiegare per cosa, però voleva l'esclusiva e allora abbiamo detto no. Quindi se lo sono fatti loro, hanno introdotto l'iphone e questo ha creato mercato anche per noi, e abbiamo beneficiato per il prodotto touchscreen sul mercato".

Poi, Faggin ha aggiunto: "Per gli scienziati il virtuale è reale e oggi c'è questa confusione fondamentale dove la simulazione della realtà è realtà. Per molti scienziati, soprattutto quelli che lavorano nell'intelligenza artificiale, questo è normale".