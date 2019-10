Riforme: Di Maio, 'su taglio parlamentari mi aspetto voto trasversale'

Terni, 6 ott. (AdnKronos) - Sulla riduzione del numero dei parlamentari "non mi aspetto solo un voto di maggioranza, mi aspetto un voto trasversale del Parlamento". Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni.

"Questa -ha aggiunto- è una battaglia che secondo me condivide oltre il 90 per cento degli italiani, se andiamo a fare un raffronto tra il numero dei parlamentari che hanno gli altri Paesi europei e quello che abbiamo noi è automatico che tu li debba tagliare. Da martedì ci sono 345 poltrone in meno, stipendi in meno e anche un po' meno burocrazia, perchè quando i parlamentari sono troppi ci sono troppi emendamenti, troppe modifiche alle leggi e le leggi diventano più complicate".

"Leggo di alcune forze politiche che vorrebbero assentarsi, di parlamentari di opposizione che non vorrebbero venire in Aula per tagliare il numero di parlamentari; vorrà dire che gli manderemo una piccola poltrona a casa -ha concluso Di Maio- per ricordargli che in un momento storico hanno scelto le poltrone al cambiamento".