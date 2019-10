Ricerca: astrofisica Savaglio, 'in Italia ci trattano come pezzenti, siamo controllati dalla politica' (2)

(AdnKronos) - "Il mio professore con cui mi sono laureata mi disse all'epoca: 'Ho capito cosa vuoi fare, ma puoi farlo da altre parti e poi eventualmente portarlo qui'. Gli scambi nella ricerca scientifica sono necessari, lo fanno in tutto il mondo. Gli americani un pochino meno - dice ancora Sandra Savaglio- Lui mi mandò pensando che un giorno sarei tornata e sono tornata ma solo dopo più di 20 anni. E' stata per me una storia a lieto fine, io ci ho guadagnato perché sono stato tanti anni all'estero ed per un italiano stare all'estero è un sacrificio. Ci manca la famiglia, la gente, il cibo, l'umanità, perché c'è tanta umanità nel Sud. Manca la visione". Ma, per l'astrofisica, "ci sono tanti problemi in Italia per la ricerca scientifica".

Ricordando i tanti 'cervelli in fuga'. "Sfortunatamente la politica non si occupa di questo danno - dice Savaglio- Queste persone che sono preparate vanno via e nessuno viene. In Germania, invece, viaggiano tanto, vanno pure al'estero ma ci sono tantissimo stranieri, cinesi che hanno cambiato il paese Germania e tante donne straniere. Questo è un danno perché la parità di genere nel mondo del lavoro ora è considerata una priorità in Europa".

E lamenta la "eccessiva burocrazia in Italia". Ricordando quanto accaduto alla famosa scienziata Marica Branchesi che per "non avere inserito una busta bianca durante il concorso non l'ha vinto". Poi ha concluso il suo intervento ribadendo che "L'Italia è bella. Andando all'estero ti senti comunque uno straniero. E poi... si mangia bene".