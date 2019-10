Manovra: Renzi, 'via libera a cuneo fiscale ma no aumento tasse'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Se il Pd ritiene questa misura del cuneo fiscale così fondamentale, e il presidente del Consiglio è d'accordo e i Cinquestelle sono d'accordo, noi diamo tranquillamente il via libera a questa proposta, l'unica condizione è che non aumenti l'Iva". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In mezz'ora' di Lucia Annunziata su Raitre. "Se il cuneo fiscale è così importante per il Pd che sembra la terza guerra mondiale -ha aggiunto- mettiamo il family act, iniziamo nel 2020 e poi la parte sostanziosa, quella da diversi miliardi, la mettiamo nel 2021, nel 2022, mettiamoci intorno ad un tavolo e parliamo".