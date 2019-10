Manovra: Renzi, 'Bellanova capo delegazione Iv, da me massima disponibilità'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Teresa Bellanova è la nostra capo delegazione, ho parlato più volte al telefono con il presidente del Consiglio, do la massima disponibilità a dare una mano, l'importante è non fare il gioco delle tre carte sulle tasse". Lo ha affermato Matteo Renzi ospite di 'In mezz'ora' di Lucia Annunziata su Raitre, a proposito dell'auspicio espresso dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di una sua partecipazione ai tavoli di trattativa del governo, a partire da quelli sulla manovra economica.