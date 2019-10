Lega: Renzi, 'Salvini ha cancellato l'immagine del vecchio centrodestra'

Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Salvini ha giocate tutta la partita su di se, che è stata anche la sua fine. Salvini ha cancellato l'immagine del vecchio centrodestra e ha costruito l'immagine di Salvini, Salvini, Salvini. Fino al 10 agosto tutti a parlare su come si è vestito, a dire il vero non moltissimo, o quello che mangiava, beveva. Lui ha accentrato tutto su di se e in questo è stato abile, è stato capace di cambiare lo schema del centrodestra". Lo ha detto Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione politica 'Futura' a Terrasini.