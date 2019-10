Governo: Parrini (Pd), 'Orlando ricordi che avversario non è Renzi'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “Io quest'anno alla Leopolda non andrò, perché sarà il luogo di fondazione di un partito diverso dal mio e la cui nascita ho giudicato un grave errore. Ma ci sono stato sempre negli anni scorsi. E vorrei dire ad Andrea Orlando che il paragone col Papete non ha alcun fondamento. Cerchiamo di ricordarci tutti che il nostro avversario non è Renzi. I nostri avversari sono Salvini e la Meloni.” Lo afferma il senatore Pd Dario Parrini.