Cittadinanza: Bernini, 'no a legge che cambia equilibri sociali e politici'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Primo obiettivo della sinistra, appena tornata al governo, è approvare la legge sulla cittadinanza agli immigrati, dando così un'altra spinta all'immigrazione dopo la riapertura dei porti. Forza Italia è contraria non per motivi ideologici, ma perché ha a cuore il futuro del Paese". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"L’Italia -aggiunge- è già al primo posto in Europa, in termini assoluti, per concessione di cittadinanze, e lo ius culturae, invece di favorire l'integrazione, aprirebbe la strada a un'ulteriore immigrazione senza alcuna integrazione. Che succederebbe con la cittadinanza facile? Con la crisi di natalità che subiamo ormai da anni, gli stranieri progressivamente supererebbero la popolazione italiana e, acquisendo cittadinanza e diritto di voto, cambierebbero totalmente non solo gli equilibri sociali ma anche quelli politici del Paese".