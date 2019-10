Governo: Cesa, 'è il momento della responsabilità

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Se Conte minaccia Renzi il governo ha un problema. Significa che non è sorto per impedire che aumentasse l’Iva, ma dietro ci sono i grandi giochi e le grandi manovre per le grandissime nomine della primavera 2020". Lo afferma il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa.

"Allora: o tutti fanno riferimento alla ragionevolezza e al Paese -aggiunge- oppure stiamo solo trascinando una situazione di crisi che non porterà lontano. E’ il momento della responsabilità”.