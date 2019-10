Salini Impregilo: Salini, 'Trevi per ora non in progetto, contatti con Pizzarotti'

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Di Progetto Italia fa già parte Cossi e sono già stati aperti "anche altri cantieri". Contatti in corso ci sono con Pizzarotti, riferisce l'ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, al termine dell'assemblea. "E' uno dei soggetti che operano nel grande genio civile, quindi una delle aziende a cui Progetto Italia rivolge la sua attenzione: sono in corso dei contatti". Quanto invece a Trevi, "per ora non è nel progetto".

Il gruppo di Cesena in ristrutturazione "è una società che ha grandi specializzazioni nel mondo delle fondazioni, delle iniezioni, un soggetto interessante, una società con un suo brand, una vita e una storia: non è escluso, ma non è per ora nel Progetto Italia".