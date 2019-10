Palermo: Orlando conferisce cittadinanza onoraria a vescovo tedesco

Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - il sindaco di Palermo Leoluca Orlando conferirà oggi la cittadinanza onoraria di Palermo al vescovo della Chiesa evangelica-luterana della Regione Baviera, Heinrich Bedford-Strohm. Al termine della cerimonia, il vescovo insieme al sindaco di Palermo incontrerà la stampa. Heinrich Bedford-Strohm, giunto ieri in città, si è caratterizzato, tra l’altro, per l’impegno per l’ambiente e ed ha sostenuto fortemente le ONG e il salvataggio in mare, sottolineando "che i paesi nel Mediterraneo e l’Italia devono essere maggiormente supportati".