Imprese: Istat, tasso investimento pari al 21,6%, +0,1 punto

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Nel secondo trimestre dell'anno il tasso di investimento delle società non finanziarie, pari al 21,6%, è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto l'Istat in un comunicato. La quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 40,7%, è diminuita di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.