Enav: Ids Airnav si aggiudica un contratto in Brasile

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Ids AirNav, la società controllata dall'Enav, si è aggiudicata un contratto da circa 600.000 euro dal ministerio da Difesa - Comando da Aeronautica - Ciscea, il service provider per il controllo del traffico aereo del Brasile. In particolare, Ids AirNav fornirà la piattaforma di gestione delle licenze e i servizi di Ice (Integrated Cartographic Environment), un sistema di cartografia aeronautica in grado di produrre e gestire le carte aeronautiche relative alle procedure di volo e di rotta per la pubblicazione nell’Aip (Integrated Aeronautical Information Package).

Ciscea utilizza l’Aim (Aeronautical Information Manual) di Ids AirNav per il design e la validazione delle procedure di volo, la simulazione e l’analisi elettromagnetica delle radioassistenze, la cartografia, la pubblicazione e la gestione di tutte le informazioni utili alla navigazione aerea, dai piani di volo ai vari bollettini che vengono emessi.

Ids AirNav è la società del gruppo Enav che fornisce al mondo del controllo del traffico aereo e agli aeroporti servizi, sistemi e software che supportano la loro transizione dagli Aeronautical Information Management Services (Ais) all’Aeronautical Information Management (Aim) in piena conformità con i mandati Icao ed Eurocontro per l’Aeronautical Data Quality (Adq). Attualmente i sistemi di Ids AirNav sono utilizzati da circa 100 clienti in tutto il mondo.