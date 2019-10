Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo Granitola (2)

(AdnKronos) - Il Memorandum sarà siglato da Cnr, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale di fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri e la Stazione zoologica Anton Dohrn.

Grande emozione per l’intitolazione di due aree della sede a due figure importanti e carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni culturali morto nell’incidente aereo di Addis Abeba lo scorso 10 marzo, e Rita Atria, giovane testimone di giustizia e vittima innocente della mafia, scomparsa nel 1992 a soli 17 anni. Cordaro, nel corso del suo intervento, si è soffermato a ricordare le straordinarie doti umane e culturali del compianto Sebastiano Tusa del quale stamani era presente la moglie Valeria Patrizia Li Vigni, soprintendente del mare. E’ stato invece don Luigi Ciotti a ricordare la figura di Rita Atria.