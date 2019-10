Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo Granitola

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia".

L’evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere "un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".