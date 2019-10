Sicilia: Arancio (Pd), 'con emendamento Asu stop a pagina precari p.a.'

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo finalmente messo la parola fine alla vicenda dei precari della pubblica amministrazione. Il voto positivo dell’Ars all’emendamento che avvia le procedure di stabilizzazione degli Asu e dei dipendenti delle Camere di Commercio è il segno dell’attenzione della politica al mondo del lavoro". Così il deputato del Pd all'Ars Giuseppe Arancio esprime soddisfazione per l’approvazione della norma che dà il via ai programmi di stabilizzazione. "Tocca adesso agli enti interessati – conclude - che dovranno avviare l’iter e adottare i piani per gestire la fuoriuscita dei lavoratori dal bacino del precariato".