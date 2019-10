Riforme: pronto documento maggioranza, patto politico su 'pacchetto'**

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - E' pronto il documento della maggioranza per le misure contrappeso che dovranno accompagnare il taglio del numero dei parlamentari. Un testo sintetico, circa una pagina, ora al vaglio dei capigruppo per l'ok definitivo e che contiene le intese raggiunte nel vertice di ieri. Un impegno politico delle forze di maggioranza sia sulla parte di riforme costituzionali che dovranno bilanciare gli effetti della riduzione dei parlamentari, sia per quanto riguarda la legge elettorale che, secondo le intese, dovrebbe partire entro la fine dell'anno.