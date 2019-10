Pensioni: Gualtieri, 'Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento e noi certo non la rinnoveremo. Magari faremmo qualche manutenzione. Comunque non l'avrei mai fatta". Così a 'Piazza Pulita' su La7 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Questo, spiega, "non vuol dire che non ci sia un problema pensionistico: la Fornero era tutt'altro che perfetta come riforma ma concentrare una massa così alta di risorse in una misura che riguarda un bacino relativamente ridotto di persone rispetto ad un paese che non ha risorse illimitate sicuramente non è stata una scelta felice".

Gualtieri spiega comunque che "è molto complicato e controproducente smontare costantemente quello che c'era prima soprattutto quando si sono determinati diritti acquisiti, delle persone stanno andando in pensione. Non è serio cambiare" le regole dal giorno all'indomani.