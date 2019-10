Pd: Zingaretti, 'siamo sempre di più, a centinaia si avvicinano a noi'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "E' un momento difficile, in questi sei mesi di segreteria è successo di tutto... ma bisogna sorridere e non distrarci mai: siamo sempre di più, da tutta Italia arrivano notizie di centinaia e centinaia di persone che si avvicinano al Pd per esserci". Lo dice Nicola Zingaretti all'inaugurazione di un circolo Pd a Casalotti a Roma.