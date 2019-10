Pd: da domani a Rimini festa Dems, chiude Orlando

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Si apre domani, fino a domenica, a Rimini la terza edizione della Festa Dems. Il titolo scelto quest’anno è: 'Una nuova Italia'. Tra gli ospiti -si legge in una nota- il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, il ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il vice ministro dell’Economia Antonio Misiani.

Ed ancora il vice ministro all’Interno, Matteo Mauri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella, la vice presidente del Senato, Anna Rossomando, Goffredo Bettini ed Elly Schlein, già parlamentari europei, il parlamentare europeo e capodelegazione Pd-S&D, Brando Benifei, parlamentari europei, Elisabetta Gualmini, Massimo Smeriglio, i parlamentari di Leu Rossella Muroni e Nico Stumpo, la Responsabile Sostenibilità Agenda 2030 del Pd, Chiara Braga, la responsabile Scuola del Pd, Camilla Sgambato, il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti.

"L’evento parte domani, alle 17.30 (Cinema Fulgor), con l’introduzione di Emma Petitti, il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi e il componente della Direzione Nazionale PD, Marco Sarracino. La tre giorni si concluderà domenica 6, alle 11.30, al Teatro Galli, con l’intervento del vice segretario del Pd e presidente Dems, Andrea Orlando".