Milano: nuovo closing per finanziamento M4, da banche 400 mln

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - I soci della M4, la società concessionaria per la costruzione della nuova linea blu della metro di Milano, hanno sottoscritto il closing contrattuale del prestito in project financing con le banche. Il nuovo piano economico finanziario, spiega una nota, prevede l’erogazione da parte delle banche di 400 mln di euro, 35 mln in meno rispetto al contratto iniziale del 2014.

"Le date di ultimazione dei lavori, la messa in funzione per tratte della nuova linea a partire dal 2021 e ulteriori contributi pubblici hanno permesso questa ottimizzazione delle linee di credito" e "c'è stato anche un miglioramento delle condizioni applicate dalle banche".

M4 spa è partecipata dal Comune di Milano al 66% e da un raggruppamento di soci privati, guidato da Salini Impregilo, per la parte rimanente.