Migranti: De Cristofaro, '3 ottobre è memoria a metà, stragi continuano a ripetersi'

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Mi piacerebbe tornare a Lampedusa negli anni che verranno per celebrare la 'Giornata della memoria' considerandola davvero un fatto passato, perché il vero dramma con il quale ci confrontiamo è che la memoria del 3 ottobre 2013 non è un fatto passato perché nel corso di questi anni la strage è continuata e quindi è una memoria a metà". Così il sottosegretario all'Istruzione Giuseppe De Cristofaro parlando dal palco di piazza Castello a Lampedusa prima dell'inizio del corteo per ricordare i 368 migranti morti nel naufragio del 3 ottobre 2013.