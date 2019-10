Industria: Bonomi, 'crisi automotive rischia di diventare vera crisi Italia' (2)

(AdnKronos) - Bonomi individua nella crisi dell’automotive un grande rischio, soprattutto per "le migliaia di imprese italiane e di occupati" nel settore.

"Serve - dice - un colpo di reni per riprendere a spron battuto i dossier industriali trascurati dall’Italia nell’Unione Europea. A cominciare dall’automotive, e della dislocazione in corso in altri paesi europei di importanti investimenti asiatici per realizzare in Francia e Germania stabilimenti e produzioni nel settore decisivo delle tecnologie per trazione ibrida e full electric". Su questo, "Cina e Asia sono in netto vantaggio per monopolio di componenti essenziali alla produzione di batterie, oltre che per tecnologie. E le catene di fornitura dell’intero mercato mondiale dell’auto sono in rapida ridislocazione verso l’Asia”.

I dati più recenti della produzione industriale evidenziano, spiega ancora, "una rilevante frenata dell’automotive italiano legato all’auto, dal -11,4% del quarto trimestre 2018 al -9,5% del primo trimestre 2019, al -9,7% del secondo trimestre. L’automotive in Italia significa circa 6mila imprese di cui molte pmi, con oltre 156mila addetti che diventano 250mila con l’indotto, il 7% dell’intera manifattura italiana. Un valore della produzione di 93 miliardi di euro, un apporto allo sviluppo del 6% del Pil”.