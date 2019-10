Governo: Renzi, 'ora periodo di calma dopo tempesta salviniana'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Se avessi pensato al mio sentimento personale non avrei neanche votato la fiducia a questo governo. Però la politica non si fa per risentimento personale, ma per un sentimento nazionale, collettivo. Ora serve un periodo di calma dopo la tempesta salviniana". Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post.