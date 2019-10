Governo: Conte, piano strutturale per Sud, ne beneficerà anche Nord

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "I ritardi strutturali hanno inciso in maniera particolare sul Sud, aumentando il divario fra Nord e Sud. Vogliamo elaborare un Piano strutturale di interventi per il Sud: non ne beneficiano soltanto le regioni del Mezzogiorno, ma l’intero Paese". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda.

"Già oggi la domanda interna del Sud attiva circa il 14% del Pil del Centro-Nord, pari a quasi 180 miliardi annui. Se riparte il Sud - la convinzione di Conte - ne beneficerà anche il Nord, soprattutto in un contesto globale difficile".