Def: Di Maio, 'incentiviamo carte ma eliminare commissioni per commercianti'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Io non sono d'accordo nè sul tassare i contanti, nè sulla guerra ai contanti. Ma sono per incentivare l'uso delle carte ma ogni volta che un cittadino paga con la carta, il commerciante ci paga una commissione: Noi stiamo cercando di mettere d'accordo le banche, sul fatto che noi incentiviamo uso delle carte ma loro non devono far più pagare le commissioni". Lo dice Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio.