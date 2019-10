Dazi: Renzi, 'sovranismo uccide economia italiana'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Italia Viva è il partito dell’apertura. Per colpa di Trump e dei sovranisti rischiamo di avere i dazi sul nostro parmigiano reggiano, mentre chi vuol bene all’Italia porta i nostri prodotti in giro per il mondo. Sono orgoglioso di non essere protezionista". Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post.

"Guardate a cosa sta accadendo con Trump ed i dazi: il sovranismo uccide l'economia italiana. Io agli italiani dico guardiamo al futuro, non viviamo nella paura".