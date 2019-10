Dazi: Cook (Apple), ‘Scambi liberi fattore positivo per tutti’

Firenze, 3 ott. (Adnkronos) - "Sono a favore di un aggiornamento degli accordi commerciali perché siano in linea con i nostri tempi, però sono fermamente convinto che gli scambi commerciali liberi fra paesi siano un fattore positivo per tutti". Lo ha detto Tim Cook, amministratore delegato di Apple, rispondendo ad una domanda di una studentessa sui dazi imposti dal governo Usa, durante l’evento inaugurale a Firenze della ventesima edizione del progetto "Il Quotidiano in Classe", promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, presieduto da Andrea Ceccherini.

"La mia speranza e la mia convinzione - ha aggiunto Cook - è che con il tempo, e attraverso diversi accordi, le barriere commerciali, che siano tariffarie o meno, si normalizzeranno, torneranno a zero o quasi, perché io reputo che questo sia fondamentale per un ambiente sano e io sono ottimista in tal senso".