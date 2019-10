Commercio: Micciché, 'stop autorizzazioni preventive, bloccano imprese'

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui vige il sistema delle autorizzazioni preventive, dove bisogna cioè essere autorizzati a rispettare la legge. L'unica vera rivoluzione che si deve intestare la Sicilia è questa: eliminare il sistema delle autorizzazioni preventive che bloccano le imprese". Cosi il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè intervenendo, a Palermo, alla VI conferenza regionale sul commercio.

"Un esempio per tutti è la Sovrintendenza di Palermo che ha in giacenza 18 mila richieste di autorizzazioni, con il risultato che quasi 2 punti di Pil della provincia sono chiusi nelle casseforti degli uffici" ha aggiunto Miccichè che ha lanciato un appello alle varie categorie produttive presenti all'incontro all'hotel Astoria: "Abbiate il coraggio di lamentarvi, dovete fare vostra questa battaglia e diventare martellanti con la politica. Solo cosi la Sicilia ha la possibilità uscire dalle secche in cui si trova".