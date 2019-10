Appalti: Oice, in 9 mesi progettazione +14,2% in valore -11% in numero

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Il mercato dei bandi di sola progettazione chiude i primi nove mesi dell'anno con il valore ancora in crescita sul 2018: nei 9 mesi sono state bandite 2.097 gare per un valore di 452,3 milioni di euro, registrando rispetto al 2018 un calo nel numero dell’11% ma un incremento nel numero del 14,2%. La crescita del valore nel 2019 è dovuta ai bandi sopra soglia che nei nove mesi si mantengono a +21,1% in numero e +30,4% in valore, mentre i bandi sotto soglia crollano, -18,3% in numero e -22,1% in valore. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Oice-Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura.

In riflusso a settembre il mercato delle gare di sola progettazione: rispetto al precedente mese di agosto si registrano cali nel numero, -14%, e nel valore, -7,2%; anche il confronto con il mese di settembre 2018 è completamente in campo negativo, con -9,8% in numero e -1,0% in valore.