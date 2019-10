Sicilia: Lupo (Pd), 'governo dia attuazione a legge su giornata della pace'

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Il 12 giugno scorso l’Ars ha approvato una legge che promuove la cultura della pace e l’educazione alla non violenza con lo scopo di favorire la naturale vocazione dell’Isola a rappresentare un 'ponte di pace' tra i popoli del Mediterraneo. A distanza di quattro mesi la Regione, che non ha mai provveduto a varare i conseguenti decreti attuativi, si ritrova impreparata a celebrare la Giornata della pace, della non violenza e dei diritti umani individuata dalla legge per il 2 ottobre in piena coerenza con la giornata internazionale della non violenza proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite". Così il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

"Il parlamento regionale - aggiunge - ha chiaramente espresso la volontà di favorire l’applicazione dei principi costituzionali che sanciscono il ripudio alla guerra e a qualsiasi forma di razzismo, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale. Il mancato rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti, che ha impedito di dotare la legge degli strumenti e dei mezzi che ne rendano possibile l’applicazione, ha di fatto bloccato la realizzazione dell’obiettivo fissato dai legislatori. E’ indispensabile – conclude - che il governo regionale intervenga prioritariamente perché la promozione della cultura della pace e della non violenza e la lotta al razzismo non possono essere ulteriormente rinviati".