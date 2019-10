Saipem: contratto da 40 mln per fornire tecnologia basata su Hydrone a Equinor (2)

(AdnKronos) - Il programma Hydrone, eseguito interamente da Sonsub, la linea di business di Saipem dedicata a Life of Field, Underwater Technology e Subsea Processing, è un punto chiave del piano di sviluppo tecnologico di Saipem associato alla robotica sottomarina.

Oggi, rileva Francesco Racheli, Coo della divisione offshore E&C, "stiamo facendo la storia della robotica sottomarina: il nostro visionario programma Hydrone, lanciato nel 2015, ha dimostrato di soddisfare perfettamente gli elevati requisiti di Equinor. La collaborazione negli anni a venire con uno dei principali attori nel mercato dell’energia attraverso la fornitura della nostra tecnologia di alto livello è un importante traguardo nella nostra storia", sottolinea Racheli.

Il programma Hydrone, aggiunge, "è il culmine di anni di duro lavoro e un perfetto esempio dell'impegno di Saipem verso una crescita economica sostenibile che passa per l'innovazione tecnologica, alla costante ricerca di soluzioni che combinino in modo intelligente l'eccellenza in ambito Hse, le esigenze del settore, l'innovazione e l'efficienza operativa".